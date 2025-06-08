Штраф до 500 тысяч рублей ввели в России за продажу энергетиков детям

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение системы штрафов в размере до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков.
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