THE LAST OF US PART II REMASTERED | STEAM | ВСЕ DLC

https://irongames.ru/key/5088175 - Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт Steam с игрой THE LAST OF US PART II REMASTERED для игры в оффлайн режиме Аккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру ☘️ Вы сами активируйте игру, без сторонних программ активаторов, TeamViewer не нужен После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта steam с игрой Инструкция по активации игры: 1.