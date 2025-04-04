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Царьград

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Мощный взрыв в Днепропетровске: Автомобиль с чиновником превратился в груду металлолома

Мощный взрыв в Днепропетровске: Автомобиль с чиновником превратился в груду металлолома

Утром в Днепропетровске прогремел взрыв. По данным местных СМИ, взорвался автомобиль с чиновником.Как сообщает издание "Страна", взрыв в Днепропетровске прогремел сегодня утром.

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