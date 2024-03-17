⛪️ В симферопольском Свято-Троицком монастыре проходит божественная литургия в честь праздника обретения мощей Луки Крымского Службу возглавляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
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⛪️ В симферопольском Свято-Троицком монастыре проходит божественная литургия в честь праздника обретения мощей Луки Крымского Службу возглавляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.