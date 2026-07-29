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Газета.ру

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Mash: экс-полицейские назначали свидания под видом девушек и вымогали деньги

Mash: экс-полицейские назначали свидания под видом девушек и вымогали деньги

Московские полицейские задержали своих бывших коллег, которые с помощью поддельных служебных удостоверений вымогали деньги у студентов-иностранцев под угрозой подбрасывания наркотиков и привлечения к уголовной ответственности.

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