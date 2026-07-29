Mash: экс-полицейские назначали свидания под видом девушек и вымогали деньги

Московские полицейские задержали своих бывших коллег, которые с помощью поддельных служебных удостоверений вымогали деньги у студентов-иностранцев под угрозой подбрасывания наркотиков и привлечения к уголовной ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии