Новак: С 2022 года ЕС потратил $320,7 млрд на российские энергоресурсы

Главное в тезисах: Рекордный счёт: с 2022 года страны Евросоюза закупили российские энергоресурсы на $320,7 млрд, заявил вице-премьер Александр Новак.
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