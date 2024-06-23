Новый ФАП откроется в селе Пежма Вельского района

Конструкция фельдшерско-акушерского пункта уже полностью собрана и установлена, скоро его откроютКонструкция фельдшерско-акушерского пункта уже полностью собрана и установлена, скоро его откроютДля этого осталось подключить необходимые коммуникации, благоустроить прилегающую территорию и получить документы на ведение медицинской деятельности.
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