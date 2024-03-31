Никита Бедрин проведёт сезон во FRECA

Formula 3Российский пилот Никита Бедрин, который в 2024 году продолжает карьеру в Международной Формуле 3 после дебюта в 2023 году — в текущем сезоне 18-летний уроженец Белгорода будет выступать за немецкую команду PHM AIX Racing.
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