МИД Германии опровергло обвинения в выдаче виз по поддельным документам

Министерство иностранных дел Германии, возглавляемое Анналеной Бербок, оспаривает результаты расследования FOCUS, связанные с выдачей виз лицам с поддельными документами, об этом 28 июня сообщило пресс-служба ведомства.
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