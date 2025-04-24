Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. На очередном заседании 25 апреля Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, а ее снижение ожидаемо начнется во втором полугодии, возможно, уже летом.
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