Патрушев напомнил о роли КГНЦ в поддержке технологического суверенитета страны

Решение таких стратегически важных задач, как освоение Северного морского пути, а также развитие Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) как базовой отраслевой научной организации России в области судостроения необходимо для поддержания технологического суверенитета страны.
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