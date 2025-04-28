"Магниту" придётся платить за песни "Тату". Решение вынес суд

Красноярский суд обязал сеть магазинов "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят".Незаконное использование песни "Нас не догонят" группы "Тату" обошлось сети магазинов "Магнит" в приличную сумму.
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