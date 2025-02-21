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Паттинсон стал отцом, Никки Рид вышла не за Прилучного, а за Сомерхолдера. Звезды «Сумерек» 16 лет спустя

Паттинсон стал отцом, Никки Рид вышла не за Прилучного, а за Сомерхолдера. Звезды «Сумерек» 16 лет спустя

Фэнтези по роману Стефани Майер собрало кассу в 400 миллионов долларов и сделало исполнителей главных ролей звездами.

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