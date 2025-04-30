Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал американского лидера Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине.
Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане
Комментарии
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людмила михайлик
Зеленского и подобных вон с Земли
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16 час.
виталий панов
Трамп или наивный,или так себя хочет поставить!Зеля сказал-ни когда не соглашусь,что Крым российский! Нацисты такие мягкие и пушистые,а Путин нарушает все мирные договорённости,что Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия якобы нет.Трампу нужны лишь полезные ископаемые и мощности АЭС!
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14 час.
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