Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

виталий панов

Трамп или наивный,или так себя хочет поставить!Зеля сказал-ни когда не соглашусь,что Крым российский! Нацисты такие мягкие и пушистые,а Путин нарушает все мирные договорённости,что Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия якобы нет.Трампу нужны лишь полезные ископаемые и мощности АЭС!