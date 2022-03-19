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Месси не попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Монако» из-за простуды

Лионель Месси не включен в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Монако». Нападающий не поедет с командой на игру 29-го тура Лиги 1 из-за простуды.

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