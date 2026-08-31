One Every Minute: These Numbers Are Unsustainable. Authored by Steve Watson via Modernity News, One migrant is now being granted settlement or citizenship in Britain every single minute, according to newly released Home Office figures.
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