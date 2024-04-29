Астрономы обнаружили комету, которая может оказаться ярче большинства звёзд

Астрономы из Китая и системы оповещения о столкновениях с астероидами ATLAS независимо обнаружили новую комету, которая потенциально может стать большой сенсацией следующего года – C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).
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