Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Широков
    Немцы  боятся получить  очередных  люлей .Боррель: политиче...
  • Сергей Кочегаров
    Чем больше Запад будет вмешиваться в ситуацию на Украине, тем дальше на Запад будет распространяться нацизм. А далее ...Депутат ГД Шереме...
  • Владимир
    А кто он, этот "амбер"? Лейтенант, капитан или ещё какой мелкий чин? Наши вот тоже сплошь и рядом продавали направо и...Офицер армии США ...

«Газпром»: Подтвержденный Украиной объём транзита российского газа снизился на 40% с начала января

Объем подачи российского газа, подтвержденный украинской стороной для транзита через территорию Украины, ниже уровня объема начала января примерно на 40%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх