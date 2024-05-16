РФПИ планирует продвигать российские фильмы на китайском рынке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает новые партнерства с медиакомпаниями в Китае. Это поспособствует продвижению российской кинопродукции на рынке КНР и выходу китайских фильмов в российский прокат.
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