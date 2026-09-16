Завтра похолодание до +10 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер сменит направление. Как изменится погода днём? Узнай тут!Сегодня, 16 сентября, температура воздуха составляет +18 градусов.
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