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  • Александр
    Просвещайтесь https://ru.ruwiki.ru/wiki/Список_генералов_Русской_императорской_армии_на_службе_в_РККАЯ плакал о Сталин...
  • Александр
    Так это ни разу не факт.Как и враньё про немецкие деньги в октябре 1917 года.И если факт нельзя проверить,то это не ф...Я плакал о Сталин...
  • Татьяна
    Какой-то чурек хочет запретить "Русскую общину" в стране с титульным населением-русскими. Как он проник в Думу? Ужас ...Русские сами вино...

А  теперь,  граждане, самый  цимес:  подобраться к  служебному  автомобилю нашего офицера  украинский  террорист  должен был через своего тестя -  водителя Минобороны!

А  теперь,  граждане, самый  цимес:  подобраться к  служебному  автомобилю нашего офицера  украинский  террорист  должен был через своего тестя -  водителя Минобороны!

А теперь самый цимес! Вчера в  посте Братья работают. мы  писали  о том, что  сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны в Москве и членов их семей.

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Комментарии
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HotRS
Сами по себе гос. пенсии разве не меры соц. защиты? Индексация зарплат и пенсий тоже нет? Снижение налогов для пенсионеров?
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1 час.
Олег Самойлов
А я О ЧЕМ? Именно об этом и говорю, что у нас, в России, у КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО как минимум либо корни оттуда, либо жена/муж, либо теща с тестем, ибо свекр с свекровью, либо родители там живут, либо дети! А насчет лагеря иль ровика - это риторическое предложение желающим гнать нах всех приезжих иль имеющих связи с забугорьем!
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58 мин.
Олег Самойлов
А это чЮдо знает, что есть такое словосочетание, но НЕ знает смысла его! Для него социальная защита - дармовая квартира (через ДВАДЦАТЬ лет), зарплата ВОВРЕМЯ из расчета, чтобы ласты не склеил, &quot;бесплатная&quot; учеба, тем, кому повезло пролезть в ВУЗ (в школах по-любаку БЕСПЛАТНО!!!, кроме частных), медицина дармовая, которая всегда в годы самого передового общества в деле жила по принципу Даром лечиться - лечиться ДАРОМ!
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54 мин.

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