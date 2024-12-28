А теперь самый цимес! Вчера в посте Братья работают. мы писали о том, что сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны в Москве и членов их семей.
А теперь, граждане, самый цимес: подобраться к служебному автомобилю нашего офицера украинский террорист должен был через своего тестя - водителя Минобороны!
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HotRS
Сами по себе гос. пенсии разве не меры соц. защиты? Индексация зарплат и пенсий тоже нет? Снижение налогов для пенсионеров?
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1 час.
Олег Самойлов
А я О ЧЕМ? Именно об этом и говорю, что у нас, в России, у КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО как минимум либо корни оттуда, либо жена/муж, либо теща с тестем, ибо свекр с свекровью, либо родители там живут, либо дети! А насчет лагеря иль ровика - это риторическое предложение желающим гнать нах всех приезжих иль имеющих связи с забугорьем!
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58 мин.
Олег Самойлов
А это чЮдо знает, что есть такое словосочетание, но НЕ знает смысла его! Для него социальная защита - дармовая квартира (через ДВАДЦАТЬ лет), зарплата ВОВРЕМЯ из расчета, чтобы ласты не склеил, "бесплатная" учеба, тем, кому повезло пролезть в ВУЗ (в школах по-любаку БЕСПЛАТНО!!!, кроме частных), медицина дармовая, которая всегда в годы самого передового общества в деле жила по принципу Даром лечиться - лечиться ДАРОМ!
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54 мин.
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