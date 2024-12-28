HotRS Сами по себе гос. пенсии разве не меры соц. защиты? Индексация зарплат и пенсий тоже нет? Снижение налогов для пенсионеров?

Олег Самойлов А я О ЧЕМ? Именно об этом и говорю, что у нас, в России, у КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО как минимум либо корни оттуда, либо жена/муж, либо теща с тестем, ибо свекр с свекровью, либо родители там живут, либо дети! А насчет лагеря иль ровика - это риторическое предложение желающим гнать нах всех приезжих иль имеющих связи с забугорьем!