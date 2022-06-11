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Россиянам грозит полная блокировка валютных накоплений в 7-м пакете санкций ЕС

Россиянам грозит полная блокировка валютных накоплений в 7-м пакете санкций ЕС

Началось обсуждение седьмого пакета санкций Евросоюза. Предполагается, что ограничительные меры вновь затронут российские банки.

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