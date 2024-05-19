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Калужские новости

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В калужском райцентре ВАЗ сбил пешехода

В калужском райцентре ВАЗ сбил пешехода

Накануне, 18 мая, около шести часов вечера на улице Ленина в городе Кондрово произошло ДТП - ВАЗ 2112 сбил пешеходаНакануне, 18 мая, около шести часов вечера на улице Ленина в городе Кондрово произошло ДТП - ВАЗ 2112 сбил пешехода.

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