В калужском райцентре ВАЗ сбил пешехода

Накануне, 18 мая, около шести часов вечера на улице Ленина в городе Кондрово произошло ДТП - ВАЗ 2112 сбил пешеходаНакануне, 18 мая, около шести часов вечера на улице Ленина в городе Кондрово произошло ДТП - ВАЗ 2112 сбил пешехода.
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