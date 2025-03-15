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Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Урал» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье

В субботу «Торпедо» сыграет в гостях с «Нефтехимиком». В воскресенье «Сочи» встретится на выезде с хабаровским СКА, «Урал» примет «Черноморец», «Балтика» проведет гостевой матч с «Тюменью».

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