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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первая лига. Тульский «Арсенал» и «Чайка» голов не забили

В субботу «Торпедо» в гостях победило «Нефтехимик» (1:0). В воскресенье «Сочи» одолел на выезде хабаровский СКА (1:0), «Урал» обыграл «Черноморец» (2:1), «Балтика» провела гостевой матч с «Тюменью» (1:0).

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