Воробьев: в Подмосковье погибли два человека, пятеро, включая детей, пострадали

В результате атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, не менее восьми пострадали, включая детей; в Москве один из беспилотников попал в жилой дом, а обломки БПЛА повредили объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
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