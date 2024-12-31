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Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца

Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца

Американский миллиардер Илон Маск 31 декабря опубликовал в соцсети Х пост с оскорблением канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Комментарии
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Eduard
Шолтц национальный предатель,как и Зеленский на Украине.Немцы егр выбирали,а он рабоиает на США,Брюссель,на Украину,на кого угодно только не на Германию, как так? Он деньги немцев миллиардами отправляет некоей Украине !
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12 час.
Eduard
Так и написал:&quot;Плешивый ЛОХ&quot;?
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12 час.
Eduard
Маск молодец,он не пролажная шкура как Зеленский,под чужую дудку не пляшет!
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12 час.

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