Американский миллиардер Илон Маск 31 декабря опубликовал в соцсети Х пост с оскорблением канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
Комментарии
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Eduard
Шолтц национальный предатель,как и Зеленский на Украине.Немцы егр выбирали,а он рабоиает на США,Брюссель,на Украину,на кого угодно только не на Германию, как так? Он деньги немцев миллиардами отправляет некоей Украине !
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12 час.
Eduard
Так и написал:"Плешивый ЛОХ"?
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12 час.
Eduard
Маск молодец,он не пролажная шкура как Зеленский,под чужую дудку не пляшет!
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12 час.
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