В 2025 году усилят меры безопасности в местах сдачи ЕГЭ

Меры безопасности на пунктах сдачи ЕГЭ будут усилены в 2025 году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что ведомство сделает всё для обеспечения объективности и безопасности экзаменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии