ФАС предложила запретить энергетикам управление майнинговой инфраструктурой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, который вводит запрет для субъектов электроэнергетики на управление объектами майнинговой инфраструктуры.
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