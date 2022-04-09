Американский легкоатлет Аллен подписал контракт с клубом НФЛ «Филадельфия Иглз»

Американский легкоатлет Девон Аллен подписал контракт с клубом «Филадельфия Иглз», выступающим в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

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