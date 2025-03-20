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Стоматолог Шевченко: жвачка удаляет около 100 миллионов бактерий

Стоматолог Шевченко: жвачка удаляет около 100 миллионов бактерий

Во Всемирный день здоровья полости рта, который отмечается 20 марта, профессор и основатель Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко рассказал о важности регулярных визитов к стоматологу для профилактики заболеваний зубов и десен.

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