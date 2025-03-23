В Ноябрьске власти начали готовить озеро Светлое к новому пляжному сезону

Администрация Ноябрьска разместила на сайте госзакупок сразу два муниципальных контракта — на исследование состава и чистоты воды в озере и проведение лабораторных анализов и на организацию работы спасательного поста для безопасности отдыхающих.
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