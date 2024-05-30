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Главными конкурентами моделей Volga на российском рынке станут автомобили китайских брендов

Главными конкурентами моделей Volga на российском рынке станут автомобили китайских брендов

﻿﻿Это отчет аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов. «Основными конкурентами станут Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8 и другие модели, а также некоторые корейские и японские автомобили группы компаний Expocar.

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