Эксперт РПЛ Гвардис оценил спорные моменты с участием Месси в полуфинале ЧМ

Неожиданный маневр Месси запутал защитников и судей МОСКВА, 18 июля, ФедералПресс. Главный герой полуфинального матча чемпионата мира Лионель Месси оказался в эпицентре судейского скандала из-за первого гола Аргентины, который, по мнению многих, мог быть забит из офсайда.