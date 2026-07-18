Эксперт РПЛ Гвардис оценил спорные моменты с участием Месси в полуфинале ЧМ

Неожиданный маневр Месси запутал защитников и судей МОСКВА, 18 июля, ФедералПресс. Главный герой полуфинального матча чемпионата мира Лионель Месси оказался в эпицентре судейского скандала из-за первого гола Аргентины, который, по мнению многих, мог быть забит из офсайда.
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