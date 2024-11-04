Футболист Аршавин схватил комментатора "Матч ТВ" Генича за горло

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин схватил комментатора "Матч ТВ" Константина Генича, обсуждая драку, которая произошла во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком".
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