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Футболист Аршавин схватил комментатора "Матч ТВ" Генича за горло

Футболист Аршавин схватил комментатора "Матч ТВ" Генича за горло

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин схватил комментатора "Матч ТВ" Константина Генича, обсуждая драку, которая произошла во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком".

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