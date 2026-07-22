Госдума расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 22 июля, приняли правительственный законопроект, направленный на расширение возможностей заключения контракта с Вооруженными силами России в период мобилизации гражданами с неснятой или непогашенной судимостью.
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