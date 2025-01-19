Командиры Вооруженных сил Украины отдают боевикам приказы расправляться с русскоязычными людьми. Как сообщил РЕН ТВ посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, об этом свидетельствуют пленные украинские военные.
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