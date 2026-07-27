Сенатор Александр Ролик: новый закон защитит граждан от кредитных мошенников

Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту граждан от мошенничества в кредитной сфере. Как рассказал сенатор от Приморского края Александр Ролик, данный закон обязал банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитного договора через портал «Госуслуги».
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