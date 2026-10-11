Rooftop Solar on a Factory: Payback, Output and What It Displaces

A factory roof is usually the largest unused asset on the site. It’s flat, it gets full tropical sun, and it sits right above the machines that use the most electricity.
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