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Rooftop Solar on a Factory: Payback, Output and What It Displaces

A factory roof is usually the largest unused asset on the site. It’s flat, it gets full tropical sun, and it sits right above the machines that use the most electricity.

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