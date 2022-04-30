Соцсети: в Кузбассе мужчина упал с высоты 9 этажа и умер

Сегодня, 30 апреля, в паблике "Подслушано Осинники и Калтан" соцсети “Вконтакте” появилось сообщение о том, что в кузбасском городе Осинники в 8 утра с крыши 9-этажного дома упал мужчина и от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.