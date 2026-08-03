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Челябинец рискнул всеми деньгами, чтобы открыть свое кафе и готовить бешбармак

Челябинец рискнул всеми деньгами, чтобы открыть свое кафе и готовить бешбармак

Он продвигает культуру Казахстана с помощью традиционных блюд Интерьер заведения и блюда из меню / Фото: Любовь Ланчева / "КП — Челябинск" Молодой человек Салимжан из Челябинской области рискнул сбережениями и открыл кафе, гле подают бешбармак.

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