Расклад сил на «Песне года»: Счёт не в пользу русских

Главное шоу страны поражает своей оторванностью от реальности. Певцы и певички, которые будут развлекать русский народ в ночь на 1 января в подавляющем большинстве живут в какой-то другой стране, где нет ни СВО, ни обстрелов городов, ни сборов на фронтовые «буханки» и «мавики», а есть только ….