📷❗️Уничтоженный близ н.п. Волчье на Красноармейском операционном направлении американский основной боевой танк M1A1SA "Abrams", оснащённый комплектом навесной динамической защиты "Контакт-1".
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📷❗️Уничтоженный близ н.п. Волчье на Красноармейском операционном направлении американский основной боевой танк M1A1SA "Abrams", оснащённый комплектом навесной динамической защиты "Контакт-1".