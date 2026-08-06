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Блогерша-миллионник умерла в 26 лет от редчайшего вида рака

Блогерша-миллионник умерла в 26 лет от редчайшего вида рака

Американская интернет-знаменитость Сидни Тоул ушла из жизни в возрасте 26 лет. О её смерти родственники объявили 6 июля, опубликовав в соцсетях снимок девушки на прогулке с трогательной подписью о любви и гордости за её стойкость.

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