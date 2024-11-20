Живет такой Лютник. Трамп определился с главой Минторга США

Живет такой Лютник. Трамп определился с главой Минторга СШАГлавой американского Минторга, одного из ключевых ведомств, которое будет определять торговую и отчасти санкционную политику США, станет ветеран Уолл-стрит Говард Лютник.
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