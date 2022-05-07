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Трамп назвал потенциальных виновников жертв на Украине: "Говорят неправильные вещи"

Трамп назвал потенциальных виновников жертв на Украине: "Говорят неправильные вещи"

О политике властей США Дональд Трамп высказался в ходе митинга сторонников в Пенсильвании. По его словам, нынешняя администрация страны не знает, как вести дела с Владимиром Путиным, уличив Белый дом в незнании элементарных принципов психологии.

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