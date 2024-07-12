В России собрались наказывать за скрученный автопробег

В России могут ввести наказание за изменение показателя пробега автомобилей. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный направил соответствующее предложение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии