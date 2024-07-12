В России собрались наказывать за скрученный автопробег

В России могут ввести наказание за изменение показателя пробега автомобилей. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный направил соответствующее предложение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщают «Известия».