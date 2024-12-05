Врач Малиновская: для снижения холестерина нужно есть морковь

Если есть морковь на регулярной основе, то можно снизить уровень холестерина и избежать инфаркта. Об этом сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская в разговоре с РИА «Новости».
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