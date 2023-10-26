Воссоединение года: Бузова и Дава перестали скрывать свою связь

Поклонники певицы давно этого ждали. Давид Манукян и Ольга Бузова Dmitry Golubovich/globallookpress.comПосле расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна прошло уже больше двух лет, однако до сих пор напряжение между артистами, вызванное скандальным разрывом, не ушло.