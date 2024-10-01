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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков об опросе ВЦИОМ: «Не думаю, что хоккей отнял фанатов у футбола. Интерес вырос, людям не приходится скучать от унылой игры»

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

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